Акции мировых производителей игрового оборудования выросли на 5,5% в августе

Акции мировых производителей игрового оборудования в августе выросли на 5,5% в сравнении с июлем.

Относительно идентичного периода прошлого года рост составил 35,7%. Наибольший вклад в августе внесла Konami Group Corp, которая занимается разработкой и изданием видеоигр – 15,2%. Акции австралийского поставщика игровых автоматов и онлайн-слотов Aristocrat Leisure Ltd выросли на 0,9%.

Стоимость акций 12 глобальных компаний в сфере разработки решений для игорного бизнеса оценивается по индексу ассоциации производителей игрового оборудования (AGEM).

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