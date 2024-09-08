Акции мировых производителей игрового оборудования выросли на 5,5% в августе
Акции мировых производителей игрового оборудования в августе выросли на 5,5% в сравнении с июлем.
Относительно идентичного периода прошлого года рост составил 35,7%. Наибольший вклад в августе внесла Konami Group Corp, которая занимается разработкой и изданием видеоигр – 15,2%. Акции австралийского поставщика игровых автоматов и онлайн-слотов Aristocrat Leisure Ltd выросли на 0,9%.
Стоимость акций 12 глобальных компаний в сфере разработки решений для игорного бизнеса оценивается по индексу ассоциации производителей игрового оборудования (AGEM).
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: IAG
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