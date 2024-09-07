Тотал больше 2,5 голов сыграл в 6 из 7 последних матчей с участием Нидерландов. В игре с Боснией и Герцеговиной на это дают 1.52
Нидерланды примут Боснию и Герцеговину в 1-м туре Лиги наций.
Хозяева котируются явными фаворитами за 1.19. На гостей дают 16.00, на ничью – 7.50.
Тотал больше 2,5 мячей сыграл в 6 из 7 последних матчей с участием Нидерландов. В предстоящей встрече на минимум 3 гола предлагают коэффициент 1.52.
Игра пройдет 7 сентября и начнется в 21:45 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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