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  • Тотал больше 2,5 голов сыграл в 6 из 7 последних матчей с участием Нидерландов. В игре с Боснией и Герцеговиной на это дают 1.52
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Тотал больше 2,5 голов сыграл в 6 из 7 последних матчей с участием Нидерландов. В игре с Боснией и Герцеговиной на это дают 1.52

Нидерланды примут Боснию и Герцеговину в 1-м туре Лиги наций.

Хозяева котируются явными фаворитами за 1.19. На гостей дают 16.00, на ничью – 7.50.

Тотал больше 2,5 мячей сыграл в 6 из 7 последних матчей с участием Нидерландов. В предстоящей встрече на минимум 3 гола предлагают коэффициент 1.52.

Игра пройдет 7 сентября и начнется в 21:45 мск.

Ставки на Спортсе

Победа Ирландии над Англией – суперсенсация Евро-1988. С тех пор ни разу

Опубликовала: Венера Кравченко
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