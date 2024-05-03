Атлетик – Осасуна: прогноз на матч 11 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 11 мая 2024 года
Место проведения: стадион Сан-Мамес, Бильбао
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Обзор матча
Матч между Атлетик Бильбао и Осасуной на стадионе Сан-Мамес обещает быть заряженным эмоциями. Атлетик, занимающий пятое место, стремится закрепиться в зоне еврокубков, в то время как Осасуна, находящаяся в середине таблицы, пытается улучшить свои позиции после серии поражений.
Форма команд
Атлетик Бильбао подходит к матчу с прочной домашней формой, не проигрывая на своем стадионе в последних 15 матчах. Способность команды забивать в ключевые моменты игры остается их сильной стороной, несмотря на недавние колебания в оборонительных действиях.
Осасуна испытывает трудности, проиграв последние четыре матча и пропустив значительное количество голов. Команде будет сложно противостоять мощи Атлетика на выезде, особенно учитывая их текущую форму и статистику противостояний с баскской командой.
Тактический разбор
Атлетик, вероятно, будет доминировать в воздушных дуэлях и использовать широкую игру через фланги, что становится их традиционным стилем. Осасуна должна будет надеяться на контратаки и эффективность своего главного нападающего Будимира, чтобы иметь шансы на успех.
Прогноз
Учитывая текущую форму и историю встреч между командами, Атлетик выглядит фаворитом в предстоящем матче. Однако Осасуна, несмотря на свои недавние неудачи, ранее умела удивлять в матчах против крупных соперников.
Рекомендация: Прогноз на ТБ 2,5 за 1,9.
Коэффициенты:
- П1 – 1,48
- Х – 4,5
- П2 – 7,8
Где смотреть матч Атлетик – Осасуна
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- Дата проведения
- 11 мая, 22.00, «Сан-Мамес»