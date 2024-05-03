Атлетик – Осасуна: прогноз на матч 11 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 11 мая 2024 года

Место проведения: стадион Сан-Мамес, Бильбао

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Обзор матча

Матч между Атлетик Бильбао и Осасуной на стадионе Сан-Мамес обещает быть заряженным эмоциями. Атлетик, занимающий пятое место, стремится закрепиться в зоне еврокубков, в то время как Осасуна, находящаяся в середине таблицы, пытается улучшить свои позиции после серии поражений.

Форма команд

Атлетик Бильбао подходит к матчу с прочной домашней формой, не проигрывая на своем стадионе в последних 15 матчах. Способность команды забивать в ключевые моменты игры остается их сильной стороной, несмотря на недавние колебания в оборонительных действиях.

Осасуна испытывает трудности, проиграв последние четыре матча и пропустив значительное количество голов. Команде будет сложно противостоять мощи Атлетика на выезде, особенно учитывая их текущую форму и статистику противостояний с баскской командой.

Тактический разбор

Атлетик, вероятно, будет доминировать в воздушных дуэлях и использовать широкую игру через фланги, что становится их традиционным стилем. Осасуна должна будет надеяться на контратаки и эффективность своего главного нападающего Будимира, чтобы иметь шансы на успех.

Прогноз

Учитывая текущую форму и историю встреч между командами, Атлетик выглядит фаворитом в предстоящем матче. Однако Осасуна, несмотря на свои недавние неудачи, ранее умела удивлять в матчах против крупных соперников.

Рекомендация: Прогноз на ТБ 2,5 за 1,9.

Коэффициенты:

П1 – 1,48

Х – 4,5

П2 – 7,8

Где смотреть матч Атлетик – Осасуна

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