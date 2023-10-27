В Нидерландах начали принимать ставки на вылет «Аякса» из высшей лиги. Коэффициент – 100.00

Букмекеры в Нидерландах отреагировали на неудачную игру «Аякса» в начале сезона.

Амстердамцы впервые в истории ни разу не победили в 9 матчах подряд – 6 поражений и 3 ничьих. В чемпионате Нидерландов «Аякс» идет предпоследним – 17-м.

Букмекерская компания ZEbet дает коэффициент 100.00 на прямой вылет «Аякса» во второй дивизион.

Ставки на чемпионство клуба в этом сезоне впервые идут дороже вылета — за 125.00.

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