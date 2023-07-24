Американский букмекер потерял десятки тысяч долларов неправильно выставив тотал на сборы «Барби»

У американских букмекерских контор распространены линии на сборы фильмов в домашнем прокате. Перед выходом фильма «Барби» Греты Гервиг SportsBetting выпустил линию на кассовые сборы.

Изначально аналитики букмекерской конторы установили равновесный тотал на уровне 90 млн долларов сборов в домашнем прокате в первый уикенд. Однако игроки активно грузили на ТБ, поэтому букмекер поднимал планку все выше и выше.

«Сначала мы подняли планку до 95, потом до 100... 110 и подошли к цифре в 110,5 миллионов, однако игроки продолжали ставить на ТБ. Тогда мы уже поняли, что понесем огромные убытки, если этот фильм соберет на билетах больше», – говорили в компании в субботу.

В воскресенье сборы «Барби» в домашнем прокате составили 155 миллионов долларов. Точную сумму убытков в SportsBetting не называют, но менеджер по коэффициентам компании Роберт Купер оценил примерные убытки в десятки тысяч долларов.

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