Испания – главный фаворит молодежного Евро, Германия и Франция – в тройке

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Сегодня стартует молодежный Евро, который пройдет в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года. 

Фавориты не меняются из года в год, в топе как обычно Испания, Германия, Франция, Англия и Италия и аналитики букмекерских контор дают на их победу примерно равные коэффициенты.

Испания – 5.00

Германия – 6.00

Франция – 6.00

Англия – 7.00

Италия – 8.00

Чуть ниже котируются Португалия и Нидерланды, на их победу коэффициент 10.00 и 11.00 соответственно.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

1 комментарий

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Сергей Орлов
Португальцы недооценены.
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