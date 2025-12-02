  • Спортс
  Чендлер Парсонс раскритиковал Леброна Джеймса за «накручивание статистики»: «Он определенно охотился за очками и не собирался уходить, пока не получит их»
Чендлер Парсонс раскритиковал Леброна Джеймса за «накручивание статистики»: «Он определенно охотился за очками и не собирался уходить, пока не получит их»

Экс-игрок НБА раскритиковал Леброна Джеймса за «накручивание статистики».

Экс-игрок НБА Чендлер Парсонс раскритиковал игру форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в матче против «Финикса», заявив, что 40-летний ветеран «накручивал статистику», чтобы набрать 10 очков.

«Буду честен. Мне это не понравилось. И это был первый раз в моей жизни, когда я увидел стареющего Леброна – играющего и выглядящего на свой возраст. После того, как он пропустил предыдущую игру против «Нового Орлеана», я думал, что это идеальный вечер для него – взорваться и буквально вытянуть команду к победе.

Лука (Дончич) с самого начала был в ударе, Остин Ривз испытывал трудности, а Леброн Джеймс… он не был похож на себя – и это первый раз, когда я вижу его таким. Было мило со стороны Джей Джей Редика продолжать держать его на площадке. И он определенно охотился за этими очками. Он не собирался уходить, пока не получит их.

Все это ощущалось первый шаг на пути к уходу, и словно потакание его наследию вместо концентрации на этом сезоне и игре, которая уже была фактически проиграна. Поздравляю, наверное. Но, честно, мне это не понравилось. Совсем не понравилось. И было очевидно, что он делал», – заявил Парсонс в эфире шоу Run It Back.

«Лейкерс» уступили «Финиксу» на своей площадке со счетом 108:125. Леброн Джеймс набрал 10 очков и сделал 3 передачи за 31 минуту на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Run It Back
