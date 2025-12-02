«Клипперс» проиграли «Майами», пропустив рывок 4:32 за 6 минут
«Клипперс» провели очень неудачный отрезок, стоивший им игры с «Хит».
За 7 минут до конца второй четверти матча против «Майами» «Клипперс» вели «+2». С этого момента начался рывок «Хит» 32:4, установивший счет 74:48 за 1 минуту до большого перерыва и определивший исход встречи.
За весь матч, закончившийся победой со счетом 140:123, «Майами» реализовал 24 трехочковых броска, повторив собственный рекорд.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
