«Клипперс» проиграли «Майами», пропустив рывок 4:32 за 6 минут

«Клипперс» провели очень неудачный отрезок, стоивший им игры с «Хит».

За 7 минут до конца второй четверти матча против «Майами » «Клипперс » вели «+2». С этого момента начался рывок «Хит» 32:4, установивший счет 74:48 за 1 минуту до большого перерыва и определивший исход встречи.

За весь матч, закончившийся победой со счетом 140:123, «Майами» реализовал 24 трехочковых броска, повторив собственный рекорд.