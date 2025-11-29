«Клипперс» упустили «+16» в матче с «Гризлис» и идут вне зоны плей-ин с 5-14
«Клипперс» потерпели очередное фиаско.
«Клипперс» упустили 16-очковое преимущество в матче с «Гризлис» и потерпели домашнее поражение со счетом 107:112.
В составе команды из Лос-Анджелеса Кавай Ленард набрал 39 очков, в активе Джеймса Хардена 23 очка, 7 подборов и 11 передач.
У калифорнийского клуба результат 5-14 и 12-е место в таблице Западной конференции. В последних 14 встречах подопечные Тайрона Лю потерпели 12 поражений.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4178 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости