«Клипперс» упустили «+16» в матче с «Гризлис» и идут вне зоны плей-ин с 5-14

«Клипперс» потерпели очередное фиаско.

«Клипперс » упустили 16-очковое преимущество в матче с «Гризлис» и потерпели домашнее поражение со счетом 107:112.

В составе команды из Лос-Анджелеса Кавай Ленард набрал 39 очков, в активе Джеймса Хардена 23 очка, 7 подборов и 11 передач.

У калифорнийского клуба результат 5-14 и 12-е место в таблице Западной конференции. В последних 14 встречах подопечные Тайрона Лю потерпели 12 поражений.