Грэйсон Аллен о Диллоне Бруксе: «У него есть соревновательный огонь, который поднимает уровень всех вокруг него»
Грэйсон Аллен высоко оценил качества Диллона Брукса.
«Диллон – это игрок, который активно коммуницирует в защите. В опеке игрока с мячом он, очевидно, великолепен. А без мяча – постоянно подсказывает, следит, чтобы все были на своих позициях.
У него есть соревновательный огонь, который поднимает уровень всех вокруг него, делает команду сильнее. Это тот игрок, которого ты хочешь видеть на своей стороне, и я быстро это понял в «Мемфисе».
То, как он ведет себя против соперников, сильно отличается от того, как он взаимодействует с партнерами. Рад, что он в нашей команде», – сказал 29-летний защитник «Финикса».
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Финикса»
