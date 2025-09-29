Грэйсон Аллен о Диллоне Бруксе: «У него есть соревновательный огонь, который поднимает уровень всех вокруг него»

Грэйсон Аллен высоко оценил качества Диллона Брукса.

«Диллон – это игрок, который активно коммуницирует в защите. В опеке игрока с мячом он, очевидно, великолепен. А без мяча – постоянно подсказывает, следит, чтобы все были на своих позициях.

У него есть соревновательный огонь, который поднимает уровень всех вокруг него, делает команду сильнее. Это тот игрок, которого ты хочешь видеть на своей стороне, и я быстро это понял в «Мемфисе».

То, как он ведет себя против соперников, сильно отличается от того, как он взаимодействует с партнерами. Рад, что он в нашей команде», – сказал 29-летний защитник «Финикса ».