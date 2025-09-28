Грэйсон Аллен о Хамане Малуаче: «На площадке он без умолку говорит, командует защитой. В этом аспекте он уже готов»
Аллен отметил готовность новичка «Финикса» общаться во время игры.
«На площадке он без умолку говорит. Командует всей защитой, объявляет варианты опеки, постоянно общается. Для новичка, а уж тем более для 19-летнего парня, прийти в зал и делать это с первого дня тренировочного лагеря – это впечатляет. В этом аспекте он уже готов», – сказал Аллен.
19-летний центровой из Южного Судана был выбран «Хьюстоном» под 10-м номером на драфте-2025, но перешел в «Финикс» в результате семистороннего обмена с участием Кевина Дюрэнта.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
