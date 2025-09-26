Джорджо Армани вложил в «Милан» 226 миллионов евро суммарно

Стали известны суммы инвестиций Армани в миланскую команду.

Джорджо Армани стал владельцем «Милана » в 2008 году. С тех пор его группа компаний Armani предоставила клубу 190,7 миллиона евро в виде спонсорской помощи, а также дополнительно 35,3 миллиона евро в виде денежных выплат.

Таким образом, сумма вложений с 2008 по 2024 годы составляет 226 миллионов евро.

В финансовом году, завершившемся 31 декабря 2024 года, группа Armani внесла 21,6 миллиона евро в качестве спонсорской помощи (это самая большая сумма, инвестированная ею с момента покупки команды) при общем обороте клуба в 40,6 миллиона евро.

Последние шесть финансовых отчетов миланского клуба, начиная с 2019 года, были закрыты с убытком. В период между 2022 и 2024 годами дефицит баланса сокращается: с почти 5 миллионов евро в 2022 году до чуть менее 1 миллиона евро в 2024 году.

В начале сентября Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года.