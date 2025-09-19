  • Спортс
  • Сергей Кущенко: «Раньше «Реал» приезжал, а тут никакого «Реала», надо работать, чтобы народ пришел на матч с соседом по турнирной таблице»
Сергей Кущенко: «Раньше «Реал» приезжал, а тут никакого «Реала», надо работать, чтобы народ пришел на матч с соседом по турнирной таблице»

Сергей Кущенко рассказал о реалиях российского баскетбола в изоляции.

«Отстранение наших клубов тоже можно рассматривать и с маркетинговой точки зрения – раньше к тебе «Реал» приезжал, а тут никакого «Реала», и теперь надо поработать, чтобы народ пришел на арену на матч с соседом по турнирной таблице. Почти все наши команды играли в международных соревнованиях, все находили свой уровень и там выступали. Поэтому есть потеря с точки зрения того, что мы сейчас не можем сравнить себя с другими.

Но потери в качестве игры и в плане организации матчей нет, более того, скорее нужно говорить о том, что все клубы и сама лига пришли в больший тонус.

Наши Матчи звезд вообще взлетели в космос, это один из лучших спортивных продуктов в плане шоу; наши полуфиналы и финалы смотрят в Европе. Много положительных реакций оттуда приходит.

Чтобы все это удержать, клубы проделали огромную работу. Все это удерживает качество баскетбола на определенном уровне. Проверить это качество можно будет на Суперкубке в Белграде. Все же «Црвена Звезда» и «Дубай» – очень серьезные клубы», – рассказал президент Лиги ВТБ.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват»
