Лука Дончич о возвращении в «Реал»: «Конечно, они ведь меня воспитали»

Суперзвезда «Лейкерс» поразмышлял о возможности завершить карьеру в Мадриде.

«Чтобы выступать за «Реал », нужно быть очень хорошим игроком. Но конечно, они ведь меня воспитали», – сказал словенец.

Дончич переехал из Любляны в Мадрид в возрасте 13 лет, быстро поднялся по ступеням юношеских команд и дебютировал в основном составе в 2015 году.

За последующие три года он выиграл титул Евролиги, был признан MVP «Финала четырех» и стал самым молодым MVP регулярного сезона Евролиги в 2018 году.