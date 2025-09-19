Лука Дончич о возвращении в «Реал»: «Конечно, они ведь меня воспитали»
Суперзвезда «Лейкерс» поразмышлял о возможности завершить карьеру в Мадриде.
«Чтобы выступать за «Реал», нужно быть очень хорошим игроком. Но конечно, они ведь меня воспитали», – сказал словенец.
Дончич переехал из Любляны в Мадрид в возрасте 13 лет, быстро поднялся по ступеням юношеских команд и дебютировал в основном составе в 2015 году.
За последующие три года он выиграл титул Евролиги, был признан MVP «Финала четырех» и стал самым молодым MVP регулярного сезона Евролиги в 2018 году.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Wall Street Journal
