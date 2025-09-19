0

Леброн Джеймс назвал Деррика Тарвера своим самым сложным соперником

Джеймс дал неожиданный ответ на частый вопрос.

Суперзвезду «Лейкерс» попросили назвать лучшего игрока, против которого ему сложнее всего было защищаться.

«О, черт. Парень, с которым мы росли, он теперь как брат, его зовут Деррик Тарвер. Мы росли в одной части Акрона, но он старше меня на два или три года.

Он был просто сильнее всех в свои гребаные 10 лет. Левша, мощный, сильнее всех. И ты знал, что он собирается сделать. И ничто не могло его остановить. 

Он доминировал, это точно. Он до сих пор думает, что может обыграть меня. И когда он увидит это, он скажет: «Я до сих пор могу тебя унизить». Но теперь нет, уже нет», – с улыбкой сказал Джеймс.

За университет Акрона играл защитник Деррик Тарвер, возможно, Джеймс ведет речь о нем. В студенческом баскетболе Тарвер набирал в среднем более 20 очков за игру, а его рост и вес указаны как 193 сантиметра и 95 килограммов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
