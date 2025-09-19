Леброн Джеймс назвал Деррика Тарвера своим самым сложным соперником

Джеймс дал неожиданный ответ на частый вопрос.

Суперзвезду «Лейкерс » попросили назвать лучшего игрока, против которого ему сложнее всего было защищаться.

«О, черт. Парень, с которым мы росли, он теперь как брат, его зовут Деррик Тарвер. Мы росли в одной части Акрона, но он старше меня на два или три года.

Он был просто сильнее всех в свои гребаные 10 лет. Левша, мощный, сильнее всех. И ты знал, что он собирается сделать. И ничто не могло его остановить.

Он доминировал, это точно. Он до сих пор думает, что может обыграть меня. И когда он увидит это, он скажет: «Я до сих пор могу тебя унизить». Но теперь нет, уже нет», – с улыбкой сказал Джеймс.

За университет Акрона играл защитник Деррик Тарвер, возможно, Джеймс ведет речь о нем. В студенческом баскетболе Тарвер набирал в среднем более 20 очков за игру, а его рост и вес указаны как 193 сантиметра и 95 килограммов.