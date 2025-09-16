Демаркус Казинс подписал контракт с монгольским клубом «Селенге Бодонс»
Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА продолжит выступать в Монголии.
Демаркус Казинс объявил, что подписал соглашение с монгольским клубом «Селенге Бодонс».
Баскетболист также опубликовал сообщение в соцсетях: «Рад сообщить, что возвращаюсь в «Бодонс»! С нетерпением жду возвращения в Монголию, чтобы завершить начатое и побороться за чемпионство!»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sports Illustrated
