Вембаньяма попросил 14-летнего поклонника не называть его «сэр»

Виктор Вембаньяма старается быть ближе к людям.

Звездный баскетболист «Сан-Антонио » во время недавнего общения с болельщиками попросил 14-летнего подростка не называть его «сэр».

21-летний француз спросил у юноши его возраст.

«14, сэр», – ответствовал поклонник.

«Ты не должен называть меня «сэр». Мы с тобой почти одного возраста», – поправил Виктор .