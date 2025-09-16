0

Вембаньяма попросил 14-летнего поклонника не называть его «сэр»

Виктор Вембаньяма старается быть ближе к людям.

Звездный баскетболист «Сан-Антонио» во время недавнего общения с болельщиками попросил 14-летнего подростка не называть его «сэр».

21-летний француз спросил у юноши его возраст.

«14, сэр», – ответствовал поклонник.

«Ты не должен называть меня «сэр». Мы с тобой почти одного возраста», – поправил Виктор.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Си Райта
logoВиктор Вембаньяма
светская хроника
logoНБА
logoСан-Антонио
болельщики
