Вембаньяма попросил 14-летнего поклонника не называть его «сэр»
Виктор Вембаньяма старается быть ближе к людям.
Звездный баскетболист «Сан-Антонио» во время недавнего общения с болельщиками попросил 14-летнего подростка не называть его «сэр».
21-летний француз спросил у юноши его возраст.
«14, сэр», – ответствовал поклонник.
«Ты не должен называть меня «сэр». Мы с тобой почти одного возраста», – поправил Виктор.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Си Райта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости