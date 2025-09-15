0

Исаак Бонга: «Мелочи вроде подборов приносят победы»

Герой финала Евробаскета-2025 рассказал о важности маленьких деталей.

Несмотря на то, что Деннис Шредер был признан MVP Евробаскета-2025, решающий вклад в победу Германии над Турцией в финале турнира внес Исаак Бонга.

Форвард набрал 20 очков при 100% реализации трехочковых (4 из 4), а также добавил 5 подборов и 3 передачи.

«Для меня главное – что мы выиграли этот матч. Все, что я могу сказать – мы чемпионы мира и Европы. Думаю, это говорит само за себя.

Концовка этого матча показала, что мелочи вроде подбора могут изменить весь матч и принести победу. Я просто счастлив, что взял тот подбор. Я счастлив, что мы победили», – отметил MVP финала и лучший игрок оборонительного плана Евробаскета.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
