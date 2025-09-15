Игроки сборной Германии получат по 30 тысяч евро за «золото» Евробаскета

Победители Евробаскета-2025 заработают щедрые бонусы за чемпионство.

Игроки сборной Германии получат около 30 тысячи евро за победу на Евробаскете-2025, сообщает немецкое издание Bild. За «серебро» полагалось бы 25 тысяч, за «бронзу» – около 20 тысяч.

Такие же призовые будут предусмотрены и для женской сборной на чемпионате мира, который в следующем году пройдет в Германии.

Германия победила Турцию и стала чемпионом Евробаскета-2025. Исаак Бонга – MVP финала