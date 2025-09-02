«Уникаха» продлила контракт с центровым Дэвидом Кравишем

32-летний центровой останется в «Уникахе» до 2028 года.

«Уникаха » объявила о продлении контракта с Дэвидом Кравишем. 32-летний центровой с болгарским паспортом подписал новое двухлетнее соглашение, которое будет действовать до июня 2028 года.

Кравиш присоединился к команде в 2022 году и с тех пор прочно входит в основу команды. В прошлом сезоне игрок провел 34 игры в чемпионате Испании и в среднем набирал 7.2 очка за игру.