«Уникаха» продлила контракт с центровым Дэвидом Кравишем

32-летний центровой останется в «Уникахе» до 2028 года.

«Уникаха» объявила о продлении контракта с Дэвидом Кравишем. 32-летний центровой с болгарским паспортом подписал новое двухлетнее соглашение, которое будет действовать до июня 2028 года.

Кравиш присоединился к команде в 2022 году и с тех пор прочно входит в основу команды. В прошлом сезоне игрок провел 34 игры в чемпионате Испании и в среднем набирал 7.2 очка за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт «Уникахи»
Дэвид Кравиш
logoУникаха
logoчемпионат Испании
