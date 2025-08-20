Эмир Сулейманович подписал контракт с «Уникахой», случайно оказавшись в Малаге на мальчишнике
Эмир Сулейманович стал игроком «Уникахи».
30-летний боснийский форвард провел успешный сезон в «Сарагосе», набирая 13,7 очка, 7,2 подбора и 1,3 перехвата в среднем в чемпионате Испании и привлек внимание своего нового клуба.
Баскетболист был в Малаге на мальчишнике, когда с ним связалась «Уникаха».
«Это было одно из самых быстрых подписаний в моей карьере. Он был в Малаге по жизненным обстоятельствам, мы встретились тем же утром, к полудню контракт был подписан», – рассказал спортивный директор клуба Хуанма Родригес.
