Эмир Сулейманович подписал контракт с «Уникахой», случайно оказавшись в Малаге на мальчишнике

Эмир Сулейманович стал игроком «Уникахи».

30-летний боснийский форвард провел успешный сезон в «Сарагосе», набирая 13,7 очка, 7,2 подбора и 1,3 перехвата в среднем в чемпионате Испании и привлек внимание своего нового клуба.

Баскетболист был в Малаге на мальчишнике, когда с ним связалась «Уникаха ».

«Это было одно из самых быстрых подписаний в моей карьере. Он был в Малаге по жизненным обстоятельствам, мы встретились тем же утром, к полудню контракт был подписан», – рассказал спортивный директор клуба Хуанма Родригес.