Гилберт Аренас о своем аккаунте на OnlyFans: «Я завел аккаунт. Да, я это сделал… Сейчас я женат»
Бывший игрок НБА признался, зачем пользовался OnlyFans во время пандемии.
«Думаю, это было примерно в 2020 году, когда девушки остались без работы. Они не могли ездить по своим делам, потому что боялись.
Все игроки НБА и рэперы тоже должны были быть дома с женами и девушками, они не могли летать из города в город, как им хотелось. Я завел аккаунт. Я это сделал… Сейчас я женат», – заявил Аренас на совместном подкасте со своей супругой.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportskeeda
