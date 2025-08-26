3

«Предпочел перстень». Стефен Карри считает, что Кевин Дюрэнт заслужил две награды MVP финала

Стефен Карри высказался о двух подряд наградах MVP финала Кевина Дюрэнта.

«Мысль о том, что это станет предметом разговора, не давала мне покоя. Это всегда было в моей голове, потому что к тому моменту мы уже четыре раза подряд выходили в финал, выиграв три из четырех. В 2018 году, пожалуй, я был близок к этому. Третий матч у меня получился неудачным. Кей Ди играл невероятно все время.

Если ты играешь за награду MVP финала, то, скорее всего, не справишься, потому что будешь отвлекаться и можешь навредить самому себе. Так что я никогда особо об этом не задумывался. В 2018-м я был близок к тому, чтобы задуматься об этом, но да, конечно, я бы предпочел чемпионский перстень.

Кевин Дюрэнт заслужил эти две награды MVP финала», – заявил разыгрывающий «Голден Стэйт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Chef curry (Parody) в соцсети X
