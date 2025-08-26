0

«Юта» подписала двусторонний контракт с Джоном Танджи

«Юта» подписала Джона Танджи.

«Юта» и 53-й номер драфта Джон Танже (196 см, 24 года) заключили двусторонний контракт.

В прошлом сезоне защитник выступал за университет Висконсин, набирая в среднем 19,6 очка и 5,3 подбора за матч.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2573 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Майкла Скотто в соцсети X
logoЮта
переходы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Последний матч Джордана в форме «Буллс». Пол Пирс считает 6-й матч финала 1998 года величайшим в истории НБА
5721 августа, 19:39
Оскар Тшибве подписал двусторонний контракт с «Ютой»
19 августа, 19:24
Уилл Харди: «Главным для Эйса Бэйли будет наладить режим работы»
118 августа, 13:45
Ожидается, что в следующем межсезонье девять клубов, включая «Лейкерс» и «Клипперс», будут иметь много места под потолком зарплат
716 августа, 09:46
Главные новости
Вембаньяма – DPOY, Карузо – «Лучший шестой», Томпсон – «Самый прогрессирующий» следующего сезона НБА по опросу ESPN
230 минут назад
Купер Флэгг – явный фаворит в борьбе за звание «Новичка года» по версии ESPN
345 минут назад
Йокич, Дончич и Гилджес-Александер – главные претенденты на награду MVP следующего сезона НБА по мнению ESPN
2сегодня, 06:24
Евробаскет-2025. Групповой этап. Латвия сыграет с Турцией, Сербия встретится с Эстонией и другие матчи
сегодня, 05:59
Марк Кьюбан: «У нас украли титул в 2006 году»
1сегодня, 05:25
Шакил О’Нил: «Пэт Райли хотел, чтобы я выглядел как Алонзо Моурнинг»
сегодня, 05:15
Малик Бизли вызывает интерес у «Детройта», «Миннесоты», «Кливленда» и «Никс»
1сегодня, 04:46
Алисса Томас оформила рекордный трипл-дабл (12+16+15) в игре со «Спаркс»
1сегодня, 04:35Видео
Алия Бостон набрала 27+9 в победной игре с «Сиэтлом»
сегодня, 04:21Видео
Женская НБА. 27+9 от Бостон помогли «Индиане» крупно обыграть «Сиэтл», Томас оформила трипл-дабл в победной игре «Финикса» со «Спаркс»
сегодня, 04:15
Ко всем новостям
Последние новости
Шакил О’Нил оценил свои шансы в гипотетическом матче против Стефена Карри
11вчера, 23:30
Майкл Портер: «Сегодня любое несогласие с мнением большинства грозит «отменой»
6вчера, 23:30
Рисаше о подготовке к Евробаскету: «Хочу быть эффективнее с мячом»
вчера, 23:25
Пэйтон Притчард о роли стартового разыгрывающего: «Для меня это не имеет значения»
вчера, 22:52
Адем Бона: «Станем с Шенгюном чем-то вроде дуэта Тима Данкана и Дэвида Робинсона»
1вчера, 21:08
Светислав Пешич: «Эстония будет играть против нас с особой мотивацией»
1вчера, 20:49
Богдан Богданович о предстоящей игре против Эстонии: «Первый матч всегда сложный»
вчера, 20:41
Марк Кьюбан: «Если бы я был главным, Лука все еще играл за «Маверикс»
2вчера, 20:37
Айзейя Томас: «Кевин Дюрэнт спас династию «Голден Стэйт»
7вчера, 20:35
Венсан Пуарье может пропустить шесть месяцев из-за травмы
вчера, 19:38