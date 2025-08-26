«Юта» подписала двусторонний контракт с Джоном Танджи

«Юта» подписала Джона Танджи.

«Юта» и 53-й номер драфта Джон Танже (196 см, 24 года) заключили двусторонний контракт.

В прошлом сезоне защитник выступал за университет Висконсин, набирая в среднем 19,6 очка и 5,3 подбора за матч.