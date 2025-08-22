Аугустас Марчюленис: «В «Лейкерс» ко мне отнеслись с вниманием, рад быть в окружении, которое в меня верит»
Аугустас Марчюленис пробует пробиться в НБА.
Молодому защитнику (23 года, 193 см) пришлось перенести операцию на сломанной ступне в июне, прямо перед драфтом НБА. Это усложнило его путь в лигу и не дало возможности показать себя в Лас-Вегасе.
Марчюленис подписал контракт по схеме Exhibit 10 с «Лейкерс» и будет бороться за место в составе.
«Странная ситуация. Долгий период неопределенности был тяжелым. Но потом появился вариант с «Лейкерс». Мне многое надо доказать, куча работы, чтобы заслужить полноценный контракт.
Ко мне отнеслись с вниманием. И во время собеседования, и при подписании. Рад быть в окружении, которое в меня верит. Это самое главное», – поделился баскетболист.
Марчюленис набирал 14,2 очка, 5,9 передачи и 3,1 подбора в последнем сезоне в NCAA.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3560 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости