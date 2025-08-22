Аугустас Марчюленис: «В «Лейкерс» ко мне отнеслись с вниманием, рад быть в окружении, которое в меня верит»

Аугустас Марчюленис пробует пробиться в НБА.

Молодому защитнику (23 года, 193 см) пришлось перенести операцию на сломанной ступне в июне, прямо перед драфтом НБА . Это усложнило его путь в лигу и не дало возможности показать себя в Лас-Вегасе.

Марчюленис подписал контракт по схеме Exhibit 10 с «Лейкерс » и будет бороться за место в составе.

«Странная ситуация. Долгий период неопределенности был тяжелым. Но потом появился вариант с «Лейкерс». Мне многое надо доказать, куча работы, чтобы заслужить полноценный контракт.

Ко мне отнеслись с вниманием. И во время собеседования, и при подписании. Рад быть в окружении, которое в меня верит. Это самое главное», – поделился баскетболист.

Марчюленис набирал 14,2 очка, 5,9 передачи и 3,1 подбора в последнем сезоне в NCAA.