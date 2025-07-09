Надир Ифи остался в «Париже»

«Париж» сохранил Надира Ифи.

Французский атакующий защитник (22 года, 184 см) подтвердил в соцсетях, что остался в «Париже » на следующий сезон.

Ифи провел прорывной сезон в Евролиге , набирая в среднем 15,1 очка, делая 2,1 подбора и 1,3 передачи за матч, реализуя 48,9% с игры и 34,3% из-за дуги. Стабильная результативность и эффективность Ифи принесли ему награду «Восходящая звезда Евролиги».