Надир Ифи остался в «Париже»
«Париж» сохранил Надира Ифи.
Французский атакующий защитник (22 года, 184 см) подтвердил в соцсетях, что остался в «Париже» на следующий сезон.
Ифи провел прорывной сезон в Евролиге, набирая в среднем 15,1 очка, делая 2,1 подбора и 1,3 передачи за матч, реализуя 48,9% с игры и 34,3% из-за дуги. Стабильная результативность и эффективность Ифи принесли ему награду «Восходящая звезда Евролиги».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Парижа» в соцсети X
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