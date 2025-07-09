0

Надир Ифи остался в «Париже»

«Париж» сохранил Надира Ифи.

Французский атакующий защитник (22 года, 184 см) подтвердил в соцсетях, что остался в «Париже» на следующий сезон.

Ифи провел прорывной сезон в Евролиге, набирая в среднем 15,1 очка, делая 2,1 подбора и 1,3 передачи за матч, реализуя 48,9% с игры и 34,3% из-за дуги. Стабильная результативность и эффективность Ифи принесли ему награду «Восходящая звезда Евролиги».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Парижа» в соцсети X
logoПариж
переходы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoчемпионат Франции
Надир Ифи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Исмаэль Бако перешел из УНИКСа в «Париж»
вчера, 18:29
«Париж» официально подтвердил переход Дерека Уиллиса
24 июля, 17:41Фото
Исмаэль Бако перейдет из УНИКСа в «Париж» (BasketNews)
34 июля, 08:14
«Париж» подписал защитника Джереми Моргана
3 июля, 09:50Фото
Главные новости
Джим Джексон: «Настаивал ли Яннис на том, чтобы Лиллард остался? Или он просто позволил организации сделать то, что она должна сделать»
113 минут назад
«Финикс» хотел заполучить Рида Шеппарда в результате обмена Кевина Дюрэнта
124 минуты назад
«Бостон» пытается обменять Анферни Саймонса
657 минут назад
«Оклахома» собирается продлить контракт с Джейленом Уильямсом
1сегодня, 14:45
«Милуоки» может подписать Расселла Уэстбрука
5сегодня, 14:31
Шэй Гилджес-Александер, Кармело Энтони и Энджел Риз будут изображены на обложках NBA 2K26
11сегодня, 14:24Фото
«Клипперс» могут подписать Брэдли Била и Криса Пола
10сегодня, 14:12
Деандре Эйтон: «Обстановка в командах, где я играл, была сосредоточена на развитии, а не на победах»
6сегодня, 14:03
Деррик Уайт про слухи об обмене: «Ни о чем особо не беспокоился»
1сегодня, 13:47
«Оклахома» и Чет Холмгрен подпишут максимальное продление контракта – 250 млн за пять лет
35сегодня, 13:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Фенербахче» близок к подписанию Чимези Мету
3 минуты назад
ЧЕ-2025. Девушки (U18). 1/8 финала. Латвия встретится с Сербией, Испания сыграет с Грецией и другие матчи
8 минут назадLive
«Црвена Звезда» рассталась с Джоном Брауном
37 минут назад
«Жальгирис» близок к подписанию контракта с Маодо Ло
43 минуты назад
«Тюрк Телеком» подписал американского защитника Кайла Оллмана
сегодня, 11:35Фото
«Виртус» официально подписал форварда Алена Смаилагича
сегодня, 11:18Фото
Энтони Браун присоединился к «Бешикташу»
сегодня, 10:56
Тайлер Эннис продолжит карьеру в «Хапоэле Тель-Авив»
сегодня, 10:35Фото
Разыгрывающий Крис Джонс близок к переходу из «Валенсии» в «Хапоэль Тель-Авив»
сегодня, 09:56
«Пари НН» подписал американского защитника Шейна Гэтлинга
сегодня, 09:15Фото