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«Оклахома» подпишет новый контракт с Джейлином Уильямсом – 24 млн за три года

«Оклахома» сохранит Джейлина Уильямса.

Действующий чемпион НБА подпишет с центровым (23 года, 206 см) новый трехлетний контракт на 24 млн долларов, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.  На третий сезон будет опция команды.

«Тандер» отказался от опции продления контракта с Уильямсом на сезон-2025/26 стоимостью 2,2 млн долларов.

В прошедшем сезоне Уильямс сыграл 47 матчей, набирая в среднем 5,9 очка, 5,6 подбора и 2,6 передачи.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
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