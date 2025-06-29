Бельгия стала победителем женского чемпионата Европы, отыграв у Испании отставание в 12 очков в последние три минуты
Бельгия выиграла второй женский Евробаскет подряд.
В воскресенье состоялся финальный матч женского чемпионата Европы 2025 года. Сборная Бельгии одержала победу над командой Испании со счетом 67:65, совершив невероятный камбэк 14:0 в последние три минуты встречи.
За 2:56 до конца четвертой четверти испанки увеличили преимущество до 12 очков (65:53), после чего не набрали ни одного очка, позволив соперницам набрать 14. Автором победного броска стала Антония Деларе за 5 секунд до конца.
Лучшим игроком матча признана Эмма Мессеман, набравшая 16 очков, 11 подборов, 7 передач, 5 перехватов и 2 блок-шота.
Бельгия выиграла второй Евробаскет подряд и завоевала свой второй титул чемпиона Европы. Два года назад бельгийки обыграли испанок в финале со счетом 64:58.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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