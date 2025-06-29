Бельгия стала победителем женского чемпионата Европы, отыграв у Испании отставание в 12 очков в последние три минуты

Бельгия выиграла второй женский Евробаскет подряд.

В воскресенье состоялся финальный матч женского чемпионата Европы 2025 года. Сборная Бельгии одержала победу над командой Испании со счетом 67:65, совершив невероятный камбэк 14:0 в последние три минуты встречи.

За 2:56 до конца четвертой четверти испанки увеличили преимущество до 12 очков (65:53), после чего не набрали ни одного очка, позволив соперницам набрать 14. Автором победного броска стала Антония Деларе за 5 секунд до конца.

Лучшим игроком матча признана Эмма Мессеман , набравшая 16 очков, 11 подборов, 7 передач, 5 перехватов и 2 блок-шота.

Бельгия выиграла второй Евробаскет подряд и завоевала свой второй титул чемпиона Европы. Два года назад бельгийки обыграли испанок в финале со счетом 64:58.