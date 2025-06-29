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«Денвер» получил разрешение на собеседование с Джаредом Дадли

«Наггетс» смогут провести переговоры со специалистом.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Даллас» одобрил проведение собеседования между «Денвером» и помощником тренера Джаредом Дадли.

«Мемфис» и «Кливленд» также проявляли интерес к услугам 39-летнего специалиста.

Ранее Дадли проходил собеседование на должность главного тренера «Финикса».

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
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