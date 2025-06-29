«Денвер» получил разрешение на собеседование с Джаредом Дадли

«Наггетс» смогут провести переговоры со специалистом.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Даллас » одобрил проведение собеседования между «Денвером » и помощником тренера Джаредом Дадли .

«Мемфис» и «Кливленд» также проявляли интерес к услугам 39-летнего специалиста.

Ранее Дадли проходил собеседование на должность главного тренера «Финикса».