«Денвер» получил разрешение на собеседование с Джаредом Дадли
«Наггетс» смогут провести переговоры со специалистом.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Даллас» одобрил проведение собеседования между «Денвером» и помощником тренера Джаредом Дадли.
«Мемфис» и «Кливленд» также проявляли интерес к услугам 39-летнего специалиста.
Ранее Дадли проходил собеседование на должность главного тренера «Финикса».
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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