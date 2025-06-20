Голосование семьи Басс по продаже «Лейкерс» не было единогласным

Не все дети Джерри Басса были согласны расстаться с «Лейкерс».

Клуб был оценен в 10 миллиардов и продан финансисту Марку Уолтеру. Бывшие владельцы «временно» сохранили долю в 15% и позицию Джини Басс в роли управляющего. Сроки окончательного расставания с активом пока не озвучиваются.

Сделка должна была быть одобрена шестью детьми Джерри Басса от двух браков (4 от 1-го) по итогам голосования с условием простого большинства.

Инсайдер Брайан Уиндхорст сообщил, что голосование не было единогласным и «против» было более одного участника. Джини Басс была «за».