Голосование семьи Басс по продаже «Лейкерс» не было единогласным
Не все дети Джерри Басса были согласны расстаться с «Лейкерс».
Клуб был оценен в 10 миллиардов и продан финансисту Марку Уолтеру. Бывшие владельцы «временно» сохранили долю в 15% и позицию Джини Басс в роли управляющего. Сроки окончательного расставания с активом пока не озвучиваются.
Сделка должна была быть одобрена шестью детьми Джерри Басса от двух браков (4 от 1-го) по итогам голосования с условием простого большинства.
Инсайдер Брайан Уиндхорст сообщил, что голосование не было единогласным и «против» было более одного участника. Джини Басс была «за».
Так кто все же будет чемпионом НБА?30 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA on ESPN
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