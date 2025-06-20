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Голосование семьи Басс по продаже «Лейкерс» не было единогласным

Не все дети Джерри Басса были согласны расстаться с «Лейкерс».

Клуб был оценен в 10 миллиардов и продан финансисту Марку Уолтеру. Бывшие владельцы «временно» сохранили долю в 15% и позицию Джини Басс в роли управляющего. Сроки окончательного расставания с активом пока не озвучиваются.

Сделка должна была быть одобрена шестью детьми Джерри Басса от двух браков (4 от 1-го) по итогам голосования с условием простого большинства.

Инсайдер Брайан Уиндхорст сообщил, что голосование не было единогласным и «против» было более одного участника. Джини Басс была «за».

Так кто все же будет чемпионом НБА?30 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA on ESPN
logoДжерри Басс
logoНБА
Марк Уолтер
logoЛейкерс
Брайан Уиндхорст
Джини Басс
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