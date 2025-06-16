Сезон-2025/26 Лиги ВТБ пройдет без плей-ин, регулярный чемпионат стартует 1 октября

Единая лига ВТБ не станет проводить плей-ин.

Количество участников чемпионата снизилось до 11 после ухода «Астаны». В розыгрыше-2025/26 участники плей-офф определятся напрямую.

Все клубы проведут по 40 матчей в регулярном сезоне за 44 игровых тура по 5 матчей в каждом.

Суперкубок пройдет с 25 по 28 сентября.

Регулярный чемпионат начнется 1 октября и закончится 22 апреля.

Плей-офф продлится с 25 апреля по 20 июня 2026 года.

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 15 февраля.