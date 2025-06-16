Сезон-2025/26 Лиги ВТБ пройдет без плей-ин, регулярный чемпионат стартует 1 октября
Единая лига ВТБ не станет проводить плей-ин.
Количество участников чемпионата снизилось до 11 после ухода «Астаны». В розыгрыше-2025/26 участники плей-офф определятся напрямую.
Все клубы проведут по 40 матчей в регулярном сезоне за 44 игровых тура по 5 матчей в каждом.
Суперкубок пройдет с 25 по 28 сентября.
Регулярный чемпионат начнется 1 октября и закончится 22 апреля.
Плей-офф продлится с 25 апреля по 20 июня 2026 года.
Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 15 февраля.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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