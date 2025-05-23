Кендрик Перкинс: «Без меня «Оклахома» не доходила до финала»

Носитель чемпионской ДНК объяснил свою роль в истории.

«Вот смотри... Я не против критики, каждый имеет право на свое мнение. Но тут Кеньон заявляет: «Да, Перк был обузой». Погоди-ка, брат. Обузой? Давай-ка я тебе приведу факты, раз уж ты заговорил про «обузу».

Факт первый: «Оклахома» не попадала в финал НБА , пока туда не пришел Кендрик Перкинс . А почему? Потому что они не могли пройти «Лейкерс» с их «башнями-близнецами»: Эндрю Байнэмом и Пау Газолем. Вот это была проблема», – заявил Перкинс.

Ранее Перкинс рассказывал, что был лучшим защитником в посте по отзывам Кобе Брайанта.

Перкинс играл с «Тандер» в финале в 2012 году (1-4 против «Хит»).