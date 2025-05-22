Женская НБА. 28 очков Коллиер помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас», «Финикс» справился с «Лос-Анджелесом»

Сегодня прошли три матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Миннесота» снова обыграла «Даллас». Пейдж Бекерс оформила дабл-дабл (12 + 10 передач), но не спасла свою команду от поражения. Анастасия Олаири Косу не приняла участие в матче по решению тренера. «Финикс» дома справился с «Лос-Анджелесом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Миннесота – Даллас – 85:81 (21:18, 26:22, 23:22, 15:19)

МИННЕСОТА : Коллиер (28 + 8 подборов), Смит (13 + 6 подборов), Уильямс (13 + 5 подборов + 7 передач), Хидеман (10 + 8 передач)

ДАЛЛАС : Огунбовале (21 + 5 передач), Бекерс (12 + 10 передач), Кэррингтон (11), Хайнс-Аллен (11 + 7 подборов)

22 мая . 3.00

Голден Стэйт – Вашингтон – 76:74 (11:14, 20:16, 16:16, 29:28)

ГОЛДЕН СТЭЙТ : Бартон (22 + 9 подборов + 5 передач), Торнтон (18 + 5 подборов), Салон (10), Лейте (10)

ВАШИНГТОН : Сайкс (30 + 5 подборов), Ситрон (10 + 8 подборов), Ириафен (10 + 12 подборов)

22 мая . 5.00

Финикс – Лос-Анджелес – 89:86 (23:19, 19:27, 24:7, 23:33)

ФИНИКС : Сабалли (25 + 5 подборов), Томас (19 + 5 подборов + 7 передач), Макани (11)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС : Плам (25 + 6 передач), Стивенс (23 + 17 подборов), Хэмби (15 + 7 подборов)

22 мая . 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.