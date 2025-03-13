Андрей Стоякович набрал 37 очков против университета Стэнфорд
Андрей Стоякович обновил личный рекорд результативности.
Андрей Стоякович, сын бывшего игрока НБА Предрага Стояковича, выступающий за университет Калифорнии, набрал 37 очков в матче против своей бывшей команды, университета Стэнфорд.
20-летний атакующий защитник реализовал 13 из 22 с игры, 4 из 7 из-за дуги, а также сделал 5 подборов. 37 очков стали его личным рекордом результативности в одном матче.
Калифорния проиграла Стэнфорду со счетом 73:78 во втором раунде турнира ACC и завершила своим выступления в этом сезоне.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт B/R Hoops в соцсети X
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