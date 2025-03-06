«Судьи были ужасны». Демар Дерозан раскритиковал судейство после проигрыша «Денверу»
Демар Дерозан жестко высказался о судействе в матче против «Денвера» (110:116).
«Судьи были ужасны. Охренеть как ужасны. Все просто.
Посмотрите на разницу в количестве штрафных бросков. Было много моментов, когда нас просто били. Я совершил три или четыре броска, когда на мне явно фолили, но судьи ничего не фиксировали.
При этом они свистели в таких же ситуациях в другую сторону, и это сбивало весь наш ритм. Это давало сопернику импульс дома и затрудняло нам игру. Мы должны были выиграть этот матч», – заявил форвард «Сакраменто».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Sacramento Bee
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