«Судьи были ужасны». Демар Дерозан раскритиковал судейство после проигрыша «Денверу»

Демар Дерозан жестко высказался о судействе в матче против «Денвера» (110:116).

«Судьи были ужасны. Охренеть как ужасны. Все просто.

Посмотрите на разницу в количестве штрафных бросков. Было много моментов, когда нас просто били. Я совершил три или четыре броска, когда на мне явно фолили, но судьи ничего не фиксировали.

При этом они свистели в таких же ситуациях в другую сторону, и это сбивало весь наш ритм. Это давало сопернику импульс дома и затрудняло нам игру. Мы должны были выиграть этот матч», – заявил форвард «Сакраменто ».