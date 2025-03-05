Никола Йокич может пропустить матч против «Сакраменто» из-за отека лодыжки
Участие Николы Йокича в матче против «Кингз» находится под вопросом.
Центровой «Денвера» может пропустить предстоящий матч против «Сакраменто» из-за отека левой лодыжки.
Сербский игрок травмировался в начале встречи с «Бостоном», которую его команда проиграла со счетом 103:110. Йокич начал прихрамывать во время первой атаки.
«Да, я хромаю уже 14 лет», — пошутил после матча трехкратный MVP лиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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