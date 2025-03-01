Джейлен Саггс может перенести операцию на травмированном колене

Разыгрывающий Джейлен Саггс и «Орландо » консультируются с врачами, чтобы определить наилучший курс лечения травмы трохлеи в левом колене. По словам игрока, есть вероятность артроскопической операции.

«Моя цель — вернуться и играть, помогать и оказывать влияние, когда мы доберемся до плей-офф. Так что это моя цель. Вот к чему я стремлюсь», – сказал Саггс.

Средние показатели Саггса в этом сезоне – 16,2 очка и 4,0 подбора за матч.