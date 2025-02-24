«Олимпиакос» и «Жальгирис» интересуются Сэйбеном Ли
Сэйбен Ли может вернуться в Евролигу.
Американский разыгрывающий (25 лет, 188 см) перешел из «Манисы» в «Маккаби» в этом сезоне и отыграл 8 матчей в главном клубном европейском турнире, набирая 12 очков, 2,1 подбора, 2,5 передачи и 1,3 перехвата в среднем. Ли вернулся в Турцию, однако продолжает вызывать интерес среди участников Евролиги.
В числе последних претендентов на баскетболиста оказались греческий «Олимпиакос» и литовский «Жальгирис».
«Маниса» просит 600 тысяч евро в качестве выкупа за игрока. Трансферное окно турнира закрывается 26 февраля.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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