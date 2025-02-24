«Олимпиакос» и «Жальгирис» интересуются Сэйбеном Ли

Сэйбен Ли может вернуться в Евролигу.

Американский разыгрывающий (25 лет, 188 см) перешел из «Манисы» в «Маккаби » в этом сезоне и отыграл 8 матчей в главном клубном европейском турнире, набирая 12 очков, 2,1 подбора, 2,5 передачи и 1,3 перехвата в среднем. Ли вернулся в Турцию, однако продолжает вызывать интерес среди участников Евролиги .

В числе последних претендентов на баскетболиста оказались греческий «Олимпиакос » и литовский «Жальгирис ».

«Маниса» просит 600 тысяч евро в качестве выкупа за игрока. Трансферное окно турнира закрывается 26 февраля.