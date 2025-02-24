3

Эдуард Сандлер вернулся на пост главного тренера «Динамо» из Владивостока

Эдуард Сандлер снова поведет «Динамо» к титулу.

Известный спортивный менеджер решил еще один раз возглавить тренерский штаб клуба из Владивостока.

Под руководством Сандлера «Динамо» стало чемпионом Суперлиги в минувшем сезоне, после чего тот вернулся к управленческой работе. Дважды работавший главным тренером приморского клуба Алексей Голяхов переведен на должность старшего тренера.

На текущий момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги.

«В профессиональном спорте нет одинаковых и четких алгоритмов в принятии решений, постоянные изменения внешней конъюнктуры и внутренней среды требуют быстрого реагирования. Зачастую те идеи, на которые ты опирался еще вчера, сегодня уже не работают

Алексей – хороший тренер, надежный товарищ, он искренне и самоотверженно работает на клуб, давать его работе неудовлетворительную оценку я не стану. Чтобы успешно управлять командой в такой ситуации, нужно контролировать ряд базовых условий. Алексей не выбирал игроков, с которыми ему нужно было побеждать, а когда твои идеи не воспринимают в силу ограниченности ума, то тебе нужна власть, а она есть не у каждого начинающего тренера.

Команда приморского «Динамо» сегодня оценивается только по результату, а промежуточные результаты показывают неудовлетворительное положение дел. Чтобы давление нас до конца не размазало, я возьму эту ответственность на себя и отработаю роль главного тренера. Мы сместим «Зенит-2» с четвертого места в регулярном чемпионате и реализуем свои амбиции в плей-офф», – резюмировал Сандлер.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: primamedia.ru
Эдуард Сандлер
суперлига Россия
Динамо-Владивосток
logoАлексей Голяхов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Захар Ведищев продолжит карьеру в Суперлиге
314 февраля, 04:37
Захар Ведищев может перейти из «Енисея» в «Динамо-Владивосток»
13 февраля, 11:33
Центровой Кирилл Михеев перешел из «Уралмаша» в «Динамо-Владивосток»
23 января, 11:52
«Химки» нашли свою игру, фармы не перестают удивлять. Итоги декабря в Суперлиге
28 декабря 2024, 08:56Трибуна
Главные новости
Майкл Купер: «Обмен Луки Дончича был сомнительным. Пока неясно»
13 минут назад
Стивен Эй Смит: «У меня больше нет прежней уверенности, что «Лейкерс» с Лукой не выиграют титул в этом сезоне»
22сегодня, 12:16
Демаркус Казинс: «На месте топ-команд Запада мне было бы страшновато выходить на «Уорриорз» в первом раунде»
6сегодня, 12:07
Байрон Скотт о Матче звезд: «Игроки не хотят играть? Штрафовать их!»
7сегодня, 11:50
Джей Джей Редик о матче против «Далласа»: «Немного странно играть против бывшей команды, но Лука будет в порядке»
5сегодня, 10:36
Донте Дивинченцо может сыграть за Италию на Евробаскете-2025
1сегодня, 10:15
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» – «Ника», УГМК примет курское «Динамо» и другие матчи
сегодня, 10:10
Джош Харт о штрафе за симуляцию: «Не видать мне «Оскар»
2сегодня, 10:04Видео
Лонзо Болл не смог доиграть матч с «Филадельфией» из-за рассечения
сегодня, 09:49
Энтони Эдвардс и Айзейя Коллиер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
1сегодня, 09:31Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Президент профсоюза игроков G-лиги Бэйкер близок к переходу в «Альбу»
сегодня, 11:38
Камар Болдуин получил травму на тренировке сборной Грузии
сегодня, 11:19
Экс-игрок «Лейкерс» Армель Траоре перешел в «Манресу»
сегодня, 11:03
Дориан Финни-Смит о матче с «Далласом»: «Лука выйдет с хорошим настроем. Мы его поддержим»
1сегодня, 10:54
Марио Хезоня набрал 40 очков, 11 подборов и 7 передач в игре против сборной Кипра в рамках квалификации Евробаскета-2025
вчера, 19:25Видео
Макс Хайдеггер прервал контакты с «Маккаби Ирони Рамат-Ган» после подписания контракта
1вчера, 15:58
«Форса Льейда» подписала американского защитника Джеймса Бейтмона
вчера, 13:59Фото
Игрок «Майами» Никола Йович получил перелом пястной кости
4вчера, 11:21
Андрей Воронцевич о сборной России: «Не все так безнадежно»
123 февраля, 21:20
Наталия Фураева: «Болеем за наших братьев сербов. Алекса Аврамович очень хорошо выступает за сборную»
423 февраля, 14:35