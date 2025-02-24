Эдуард Сандлер вернулся на пост главного тренера «Динамо» из Владивостока

Эдуард Сандлер снова поведет «Динамо» к титулу.

Известный спортивный менеджер решил еще один раз возглавить тренерский штаб клуба из Владивостока .

Под руководством Сандлера «Динамо» стало чемпионом Суперлиги в минувшем сезоне, после чего тот вернулся к управленческой работе. Дважды работавший главным тренером приморского клуба Алексей Голяхов переведен на должность старшего тренера.

На текущий момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги.

«В профессиональном спорте нет одинаковых и четких алгоритмов в принятии решений, постоянные изменения внешней конъюнктуры и внутренней среды требуют быстрого реагирования. Зачастую те идеи, на которые ты опирался еще вчера, сегодня уже не работают

Алексей – хороший тренер, надежный товарищ, он искренне и самоотверженно работает на клуб, давать его работе неудовлетворительную оценку я не стану. Чтобы успешно управлять командой в такой ситуации, нужно контролировать ряд базовых условий. Алексей не выбирал игроков, с которыми ему нужно было побеждать, а когда твои идеи не воспринимают в силу ограниченности ума, то тебе нужна власть, а она есть не у каждого начинающего тренера.

Команда приморского «Динамо» сегодня оценивается только по результату, а промежуточные результаты показывают неудовлетворительное положение дел. Чтобы давление нас до конца не размазало, я возьму эту ответственность на себя и отработаю роль главного тренера. Мы сместим «Зенит-2» с четвертого места в регулярном чемпионате и реализуем свои амбиции в плей-офф», – резюмировал Сандлер.