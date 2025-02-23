Джей Джей Редик не спал двое суток, готовясь к матчу против «Денвера»

Джей Джей Редик провел две бессонные ночи перед встречей с «Наггетс».

Главный тренер «Лейкерс » в субботу был как никогда настроен победить «Денвер ». По словам журналиста The Athletic Йована Бухи, Редик не спал двое суток подряд, чтобы подготовить все к игре с «Наггетс».

В итоге «Лейкерс» выиграли с разницей в 23 очка (123:100) и прервали 9-матчевую победную серию «Наггетс».