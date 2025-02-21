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Виктор Оладипо: «Не завершаю карьеру»

Виктор Оладипо заявил, что готов продолжать карьеру.

«Я не завершаю карьеру. Это не то, чем я сейчас занимаюсь.

У меня еще много сил. Я тренируюсь, восстанавливаюсь, каждый день», – сказал 32-летний атакующий защитник.

Оладипо последний раз играл 10 апреля 2023 года за «Майами».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBACentral в соцсети X
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