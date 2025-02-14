Боб Вулгарис о критике Луки Дончича со стороны «Далласа»: «Эти люди ничего не добились, кто они такие, чтобы рассуждать о пути к победе?»

Бобу Вулгарису не понравились слова руководства «Мэверикс».

После обмена Луки Дончича в «Лейкерс» ряд лиц в клубе высказался по поводу звездного разыгрывающего. Среди них отметились генменеджер Нико Харрисон и владелец и управляющий клубом Патрик Дюмон.

«У людей, которые его критикуют, нет никакого права на это. Они ничего не добились. Кто они такие, чтобы рассуждать о пути к победам? Вот это меня действительно напрягает.

Им достался достаточно хороший ростер, суперзвезды своих поколений. Надо немного самокритичнее подходить к своим идеям о том, что такое победы. Нико находится в сложном положении, его я еще могу понять.

Но вот этот парень, новый владелец, он просто типичный образец. Женился на состоянии. Сразу видно, что он никогда не отказывался от добавки за столом.

Когда он рассказывает о том, чего стоят победы, и приводит Шака в качестве главного примера, это характеризует его полнейшую оторванность от реальности. Ты вошел в богатую семью через брак. Отлично, поздравляю.

Чего еще ты добился, кроме школы? Все люди ходят в школу. Никакой симпатии к таким упертым персонажам. Прояви немного такта. «Мы новички. Будем стараться. Верим болельщикам. Хотим добиться большего».

Но им плевать на Даллас. Они не отсюда. Они не местные. Это просто бизнес с недвижимостью», – заключил бывший директор по развитию клуба.