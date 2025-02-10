Гилберт Аренас о дебюте Дончича за «Лейкерс»: «Он может заморочиться и оформить трипл-дабл»

Гилберт Аренас поделился ожиданиями от дебюта Луки Дончича за «Лейкерс».

Перебравшийся в «Лейкерс» словенец, как ожидается, сыграет в понедельник против «Юты».

«Он может заморочиться и оформить трипл-дабл. Мне кажется, Леброн отсидится в этой игре, просто чтобы Лука мог спокойно заняться своим делом.

Вы же знаете Брона . Он поможет ему адаптироваться», – сказал бывший игрок НБА в эфире своего шоу.