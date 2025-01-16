Дэмиан Лиллард набрал 30 очков, «Бакс» разгромили «Мэджик» (122:93)

Дэмиан Лиллард стал самым результативным игроком матча с «Орландо».

На счету защитника «Милуоки » 30 очков, 5 подборов, 4 передачи и 4 перехвата. Лиллард реализовал 13 из 19 бросков с игры и 3 из 3 трехочковых.

Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл – 26 очков, 11 подборов и 4 передачи при 11 из 15 с игры.

«Бакс» разгромили «Мэджик» со счетом 122:93