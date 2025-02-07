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Адриатическая лига. «Цибона» примет ФМП

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Хорватская «Цибона» примет сербский ФМП.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 16-2, Будучность Черногория – 16-2, Црвена Звезда Сербия – 15-3, Дубай ОАЭ – 14-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 11-7, Цедевита-Олимпия Словения – 11-7, Задар Хорватия – 10-9, Спартак Суботица Сербия – 10-9, Мега Сербия – 9-10, ФМП Сербия – 9-10, Борац Чачак Сербия – 7-12, Сплит Хорватия – 6-12, Студентски центар Черногория – 6-13, КРКА Словения – 4-15, Цибона Хорватия – 3-15, Морнар Бар Черногория – 1-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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