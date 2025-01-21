Единая лига ВТБ. «Енисей» в гостях сыграет с «Астаной»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.

Красноярский «Енисей» в гостях сыграет с казахстанской «Астаной». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 22-4, УНИКС – 22-5, Зенит – 21-5, Локомотив-Кубань – 20-6, Уралмаш – 14-12, Парма – 12-14, Пари Нижний Новгород – 11-15, Автодор – 10-16, Енисей – 9-17, МБА-МАИ – 8-18, Самара – 7-19, Астана – 0-25. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.