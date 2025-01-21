Тони Паркер: «В следующем сезоне у Тео Маледона будут предложения из НБА»
Тони Паркер считает, что Тео Маледон в следующем сезоне может вернуться в НБА.
«Я бы хотел, чтобы он остался в «Виллербане», но это невозможно.
Он либо перейдет в «Реал», в большой клуб Евролиги, либо вернется в НБА. Мне все время звонят генеральные менеджеры по поводу Тео. Я думаю, что в следующем сезоне у него будут предложения из НБА», – сказал 4-кратный чемпион НБА, ныне президент «Виллербана».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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