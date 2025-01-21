Тони Паркер: «В следующем сезоне у Тео Маледона будут предложения из НБА»

Тони Паркер считает, что Тео Маледон в следующем сезоне может вернуться в НБА.

«Я бы хотел, чтобы он остался в «Виллербане», но это невозможно.

Он либо перейдет в «Реал», в большой клуб Евролиги , либо вернется в НБА. Мне все время звонят генеральные менеджеры по поводу Тео. Я думаю, что в следующем сезоне у него будут предложения из НБА», – сказал 4-кратный чемпион НБА , ныне президент «Виллербана ».