«Не хотят нарушать химию». «Кавальерс» сомневаются в необходимости усиления перед дедлайном

Стало известно отношение «Кавальерс» к возможным обменам перед дедлайном.

По информации инсайдеров Марка Стейна и Джейка Фишера, по мере приближения крайнего срока на обмены «Кливленд » выслушивает предложения, но не решается делать какие-либо шаги, которые могут нарушить химию команды.

«Если не брать четырех основных игроков, «Кэвз», как говорят в лиге, выслушивают предложения, но в целом не нацелены на какие-либо изменения перед дедлайном, учитывая, насколько хороша химия в этом сезоне», – отмечается в материале журналистов.

«Кавальерс» делят 1-е место в НБА с «Тандер» (34-6).