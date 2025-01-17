«Не хотят нарушать химию». «Кавальерс» сомневаются в необходимости усиления перед дедлайном
Стало известно отношение «Кавальерс» к возможным обменам перед дедлайном.
По информации инсайдеров Марка Стейна и Джейка Фишера, по мере приближения крайнего срока на обмены «Кливленд» выслушивает предложения, но не решается делать какие-либо шаги, которые могут нарушить химию команды.
«Если не брать четырех основных игроков, «Кэвз», как говорят в лиге, выслушивают предложения, но в целом не нацелены на какие-либо изменения перед дедлайном, учитывая, насколько хороша химия в этом сезоне», – отмечается в материале журналистов.
«Кавальерс» делят 1-е место в НБА с «Тандер» (34-6).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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