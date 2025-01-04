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Премьер-лига. Женщины. МБА обыграла в гостях новосибирское «Динамо», «Спарта энд К» примет «Надежду» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Омский «Нефтяник» уступил красноярскому «Енисею», «Надежда» в Оренбурге разгромила новосибирское «Динамо».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Новосибирск – МБА – 68:79  (17:21, 13:18, 15:12, 23:28)

ДИНАМО Н: Мазик (24 + 8 подборов + 5 перехватов), Бадина (12).

МБА: Крымова (23 + 6 передач), Фролкина (16).

4 января. 10.00

Самара – Нефтяник

4 января. 14.00

Спарта энд К – Надежда

4 января. 16.00

Динамо Курск – Динамо Москва

4 января. 17.00

Положение команд: УГМК – 14-0, МБА – 11-4, Надежда – 10-4, Динамо Курск – 9-6, Ника – 9-6, Енисей – 7-8, Самара – 6-9, Динамо Новосибирск – 5-10, Спарта энд К – 4-10, Нефтяник – 4-11, Динамо Москва – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
чемпионат России жен
Самара жен
logoСпарта энд К жен
МБА жен
результаты
Нефтяник жен
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