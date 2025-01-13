«Сиксерс» отказались от плана по строительству новой арены в центре Филадельфии

«Сиксерс» приняли неожиданное решение по строительству новой арены.

«76-е» спустя несколько недель после одобрения проекта отказались от плана по строительству новой арены в центре Филадельфии.

Организация заключила сделку с Comcast Spectacor, которой принадлежит Wells Fargo Center, и продолжит выступать на нынешней арене.

Городской совет Филадельфии в декабре одобрил план на 1,3 миллиарда долларов по строительству баскетбольной арены в центре города.

Строительство арены на 18 с половиной тысяч зрителей должно было начаться в 2028 году и завершиться к старту сезона-31/32.