«Сиксерс» отказались от плана по строительству новой арены в центре Филадельфии
«Сиксерс» приняли неожиданное решение по строительству новой арены.
«76-е» спустя несколько недель после одобрения проекта отказались от плана по строительству новой арены в центре Филадельфии.
Организация заключила сделку с Comcast Spectacor, которой принадлежит Wells Fargo Center, и продолжит выступать на нынешней арене.
Городской совет Филадельфии в декабре одобрил план на 1,3 миллиарда долларов по строительству баскетбольной арены в центре города.
Строительство арены на 18 с половиной тысяч зрителей должно было начаться в 2028 году и завершиться к старту сезона-31/32.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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